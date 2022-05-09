مكتبة الإسكندرية تطلق مسابقة أفضل 100 ملصق عربي.. غير هادفة للربح

تفتتح مكتبة الإسكندرية، غدا الثلاثاء، بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، معرض 100/100، وذلك بمركز المؤتمرات، في قاعة المعارض الشرقية المواجهة لصحن المكتبة، وهي المسابقة الخاصة بأفضل 100 ملصق عربي، والتي تعد أحد أبرز فعاليات مكتبة الإسكندرية في الوقت الراهن.

تفاصيل مسابقة مكتبة الإسكندرية للملصقات

وبحسب ما أعلنته مكتبة الإسكندرية، فإنها تعد مسابقة ملصقات رسمية غير هادفة للربح، تقام فعالياتها كل عامين حيث نشأت 100/100 بالجامعة الألمانية بالقاهرة، بكلية الفنون والعلوم التطبيقية بقسم التصميم الجرافيكي في القاهرة، مصر، على يد مجموعة من الأكاديميين كمشروع تحضيري للماجستير عام 2015.

وأوضحت أن رؤية المسابقة تقوم على توثيق الثقافة البصرية للعالم العربي المعاصر من خلال إلقاء الضوء على الملصقات العربية واختيار أفضلها. وتسعي أيضا إلى أن تصبح 100/100 المنصة التي تُلهم وتربط وتُعلم المواهب الصاعدة والأكاديميين وبالتأكيد المحترفين حول العالم.

ورش عمل داخل مكتبة الإسكندرية

كما يتم تنظيم ورش عمل وحلقات نقاش داخل مكتبة الإسكندرية، وذلك حتى نهاية المسابقة التي تتم حتى 23 مايو الجاري، كما يتم أيضًا نشر مقالات مختصة بالتصميم الجرافيكي، وذلك بوجود المصممين الذين عملوا في المنطقة العربية أو استخدموا اللغة العربية في عملهم أو الذين لديهم مشروعات مع عملاء أو جامعات في المنطقة العربية وتحثهم على المشاركة، فالمشاركة في المسابقة بدون رسوم، وهذا بجانب عمل لجنة التحكيم بشكل تطوعي ومستقل، حيث تتشكل من مصممين محترفين وأكاديميين من جميع أنحاء العالم العربي.

تجاوز الملصقات لنطاق مكتبة الإسكندرية

وتُعرض الملصقات الفائزة في للمعرض المتحرك الذي يسافر إلى مختلف بلدان المنطقة العربية وخارجها أيضًا، دون الاقتصار على عرضها في مكتبة الإسكندرية فقط، فيما يسعى فريق المسابقة من خلال عمله هذا إلى تعزيز مكانة الملصق كوسيلة هامة للتواصل في الأماكن العامة وكذلك إثارة المناقشات حول دور الملصق وتكوينه ومحتواه وتقنيات تنفيذه.