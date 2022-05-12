«مكتبة الإسكندرية» عن الفوز بجائزة الشيخ زايد: حصلنا عليها عن جدارة

علق الدكتور محمد الجمل، مدير مركز دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية على فوز المكتبة بجائزة الشيخ زايد، فرع النشر والتقنيات الثقافية، بقوله إن المكتبة فازت بعدة جوائز مهمة جدا، في المستويات كافة دوليا، عربيا، وإقليميا بسبب دورها العلمي والثقافي والفني، ودور مصر الثقافي.

وأضاف «الجمل»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن مكتبة الإسكندرية تعمل على أن تكون مركزا للتميز وإنتاج المعرفة ونشرها وتعزيز التفاعل بين الشعوب والحضارات.

ملايين الكتب بلغات مختلفة

وتابع مدير مركز دراسات الحضارة الإسلامية بالمكتبة الإسلامية أن مكتبة الإسكندرية تضم ملايين الكتب باللغات المختلفة، كما أنّ لها دورها مهما جدا في نشر الثقافة بكل المدن المصرية، لافتًا إلى أنها لم تتوقف عن دورها الفني والثقافي في فترة كورونا، إذ أتاحت موقعها وبرامجها المختلفة لنشر المعرفة والعلم.

وأردف «الجمل»: «استمرت الندوات والمؤتمرات الدولية واستمرت دعوة كبار المثقفين لنشر كل التراث الثقافي لمكتبة الإسكندرية أون لاين، وبالتالي فقد حصلت على جائزة الفكر، وكان هناك دعما كبيرا من جانب مدير المكتبة لإعداد ملف ضخمي للترشح لجائزة الشيخ زايد، وفزنا بها بجدارة».

مراكز علمية متخصصة

وأشار إلى أنّ المكتبة تضم مراكز علمية متخصصة مثل مركز المخطوطات ومركز الحضارة الإسلامية ومركز دراسات الخطوط ومتحفا ضخما يحتوي على تراث مصر الثقافي عبر العصور المختلفة، مثل الفرعونية والرومانية والبيزنطية والقبطية والعصر الإسلامي والعصر الحديث.