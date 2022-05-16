مستثمرو مصر: مؤتمر «مدبولي» شهد مصارحة ومكاشفة بالوضع في العالم كله

أشاد المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس الأحد، مؤكدًا أنه شهد مصارحة ومكاشفة بالوضع في العالم كله: «المصارحة في حد ذاتها خطوة إيجابية، وعلى المدى القصير يجب أن ندرس نمط استهلاكنا وأسلوب حياتنا والاكتفاء، فعدم الاكتفاء سيعرضنا إلى مشاكل حالية ومستقبلية كبيرة».

العالم كله بدأ يفكر بطريقة مختلفة وكيف يحقق الاكتفاء

وأضاف رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «ألمانيا وأوروبا يفكران في وضع التدفئة خلال فصل الشتاء المقبل، وهل ستكون بالطرق التقليدية ويفكران في إيجاد طرق أخرى، أي أن العالم كله بدأ يفكر بطريقة مختلفة وكيف يكفي نفسه».

مصر تستورد 50% من احتياجاتها

وأردف رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنّ مصر تستورد ما يزيد عن 50% من احتياجاتها، وبالتالي يجب الاهتمام بشكل أكبر بالتكنولوجيا والعمل على تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات، مؤكدا أنّ أي قرار يستهدف تشجيع الصناعة أمر إيجابي: «يسعدنا سرعة تنفيذ هذا القرار، وبالنسبة لوحدة حل مشكلات المستثمرين التي يشرف عليها رئيس الوزراء فإنها يجب أن يُمثل فيها المستثمرون».

العالم يتغير بسرعة كبيرة

وأضاف السقطي: «يجب أن ندرس إلى ما نريد أن نصنعه، وأن نقوم بإحلال الواردات، فمن لا يملك خاماته لا يملك قراره، وهذه الخامات تشمل الأكل مثل الدقيق والزيت، والورق الذي نكتب عليه، والبلاستيك».

وتابع رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن العالم يتغير بسرعة كبيرة، وهو ما يستوجب وجود خطة استراتيجية للاستفادة من الخامات وتصنيعها والحصول على خامات بديلة من الطبيعة، وهذه استراتيجية طويلة المدى قد تصل إلى 5 أعوام، ليكون لدينا في مصر مصانع تنتج الخامات.