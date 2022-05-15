رئيس جمعية رجال الأعمال: قرارات الحكومة بداية تحسن الاستثمار في مصر

قال الدكتور علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن قرار اليوم بإعفاء الشركات الإلكترونية من إيجاد مقرات لها والاكتفاء فقط بالإخطار بداية انفتاح قوية وتحسين الاستثمار في مصر، مبينا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أوضح أن القطاع الخاص سيشارك بنسبة 65% من الاستثمارات وهذا يعد تصحيحا لمفهوم الاقتصاد الحر ورجوعا عن فكرة أن الحكومة تملك وتدير.

مصر قادرة على الخروج من النفق المظلم

وأضاف عيسى خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك بارقة أمل بدأت الأسبوع الماضي عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمجموعة الاقتصادية وهذا الأمر أعطى انطباعا عن إمكانية مصر الخروج من النفق المظلم الذي قد تواجهه بعض الدول في العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية شهر فبراير الماضي، مبينا أن جمعية رجال الأعمال طالبوا عدة مرات بإزالة العوائق من أمام رجال الأعمال الأجانب لتسهيل حضور الاستثمار الأجنبي.

استخدام حق الانتفاع للأراضي

وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال، أنه يطالب بأن تكون الأراضي مستخدمة من قبل المستثمرين الأجانب من خلال إمكانية حق الانتفاع وهي من أهم الأمور التي ستشجع القطاع الخاص على دخول القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن مصر ستدمج موانئ مع طرح 10 شركات في البورصة، وهذا الأمر سيعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات الخدمية التي دخلتها الدولة في وقت من الأوقات ويجب على القطاع الخاص أن يحل محلها في هذا الوقت.