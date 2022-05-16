مريم صالح وزيد حمدان يغنيان في مهرجان مواطني المتوسط بإيطاليا يونيو المقبل

أعلن مهرجان مواطني المتوسط، أنَّ المطربة المصرية مريم صالح والمنتج الموسيقي اللبناني زيد حمدان سيكونان نجمي الحفل الموسيقي الذي سيقيمه المهرجان في مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية مطلع يونيو المقبل.

الثنائي يُقدم مزيج بين الموسيقى الشرقية والغربية

وقالت مديرة المهرجان كاثرين كورنيت الأستاذة بالجامعة الأمريكية بروما، في بيانٍ صحفي، إنَّ «اختيار الثنائي مريم صالح وزيد حمدان جاء بسبب ما يقدمانه من مزيج موسيقي بين الموسيقى الشرقية والغربية، ما يعبر عن عمق العلاقة التاريخية التي تربط ضفتي المتوسط والتبادل الثقافي بينهما».

مريم صالح هي إحدى مطربات موسيقى الأندرجراوند التي تعبر عن جيل جديد من الفنانين في مصر، وأسست الفريق الموسيقي جواز سفر عام 2002 لإعادة تأدية أغاني الشيخ إمام وسيد درويش، ثم فريق بركة باند في 2007 الذي كان يعيد تأدية أغنيات الشيخ إمام أيضاً، بالإضافة إلى الشعراء أحمد فؤاد نجم وعبد الرحيم منصور والعديد من الشعراء الشباب، وأصدرت ألبومها الأول عام 2012 تحت عنوان «أنا مش بغني».

زيد حمدان.. الأب الروحي لموسيقى الأندرجراوند في لبنان

أما زيد حمدان فهو مؤلف موسيقي صاحب باع طويل في إنتاج الموسيقى اللبنانية البديلة بداية من التسعينيات وحتى الوقت الحالي، ويُطلق عليه لقب «الأب الروحي لموسيقى الأندرجراوند في لبنان»، ويرجع هذا لتواجده وراء العديد من تجارب الفرق الموسيقية الناجحة في لبنان والعالم العربي، التي تمزج بين ألوان متنوعة من الموسيقى العربية والغربية.

قدم الثنائي مريم وزيد العديد من الحفلات الموسيقية المشتركة منذ عام 2010 في القاهرة وبيروت وعدد من العواصم العربية والأوروبية، وفي 2015، قدم الثنائي ألبومهما المشترك الأول «حالاويلا» الذي يحاول دمج الموسيقى الشعبية العربية بالموسيقى الإلكترونية.

مهرجان مواطني المتوسط هو مهرجان ثقافي ينظمه برنامج حوار المتوسط للحقوق والمساواة الممول من المفوضية الأوروبية لدعم المجتمع المدني وتشبيكه في منطقة البحر المتوسط، ويعقد المهرجان في مدينة كاتانيا الإيطالية بالتعاون مع مجلس المدينة في الفترة من 2 إلى 5 يونيو المُقبل.

ويهدف المهرجان إلى جمع الصحفيين والفنانين والنشطاء والمؤثرين من ضفتي المتوسط لمناقشة القضايا المشتركة التي تجمع شمال وجنوب المتوسط كالديمقراطية والمواطنة والهجرة والتغير المناخي والعمل الإقليمي العابر للحدود.