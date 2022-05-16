مع مناوراتها السنوية.. تايوان تحاول الاستفادة من الغزو الروسي لأوكرانيا

بدأت تايوان المرحلة الأولى من التدريبات العسكرية السنوية مستفيدة من دروس الحرب في أوكرانيا كجزء من إستراتيجيتها الحربية غير المتكافئة لصد هجوم محاكاة من الصين.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورننج بوست» إنَّ التدريبات التي استمرت 5 أيام، قد أجريت على شكل تدريبات على الخريطة بدلاً من ألعاب الحرب المحوسبة كما فعل جيش الجزيرة في السابق.

حاملة الطائرات الصينية لياونينج تقود مجموعة هجومية أكبر من المعتاد

وبدأت المناورات في وقت حساس بعد أن قادت حاملة الطائرات الصينية لياونينج مجموعة هجومية أكبر من المعتاد فيما وصفه جيش التحرير الشعبي الصيني بأنه تدريب قتالي واقعي في غرب المحيط الهادئ.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الدفاع الصينية: «يتعين على جميع الأفراد المعينين من مختلف المناطق العسكرية إبلاغ مراكز قيادتهم لإجراء تدريبات على الخريطة»، مضيفًا أنَّ الوحدات المشاركة تشمل مركز قيادة العمليات العسكرية المشتركة والقوات الجوية والبحرية ومراكز العمليات العسكرية.

الدفاع التايوانية: التدريبات ستختبر الجاهزية الدفاعية الشاملة بعد غزو أوكرانيا

وفقًا للواء لين وين هوانج المسؤول بوزارة الدفاع في تايوان، سيسمح «تدريب الخريطة» للجنرالات بالاجتماع وجهًا لوجه لمناقشة الاستراتيجية، وهو أفضل من استخدام أجهزة الكمبيوتر.

وقال «لين» في مؤتمر صحفي، إنَّ مناورات هان كوانج السنوية تعد أهم مناورات حربية في تايوان، وستختبر أيضًا الجاهزية الدفاعية الشاملة بعد غزو أوكرانيا الذي سلط الضوء على أهمية دمج القوات المسلحة النظامية والاحتياط والقوات المدنية في التعامل مع العدو.

وأضاف «لين» إنَّ الجزء الثاني من التدريبات الذي يتضمن تدريبات بالذخيرة الحية بناءً على نتائج تحليلات المحاكاة سيقام في 25 يوليو، ولمدة 5 أيام أيضًا.

بينما قال مسؤولون عسكريون إنَّه من المتوقع استخدام صواريخ جافلين وستينجر المحمولة، التي لعبت دورًا مهمًا في تدمير الدبابات الروسية خلال حرب أوكرانيا، بينما ستستخدم الطائرات العسكرية دون طيار.