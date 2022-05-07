المخابرات الأمريكية: أزمة أوكرانيا أثرت على حسابات الصين في ملف تايوان

قال مدير الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز، أنّ القيادة الصينية تنظر بحذر لتكلفة وتداعيات استخدام القوة في تايوان.

وقال مدير الاستخبارات الأميركية أنّ الأزمة الأوكرانية أثرت على حسابات الصين في ملف تايوان، لكنها لم تؤثر في تصميمها على الخطوات المستقبلية، وتابع أنّ الرئيس الروسي سرع من احتمالية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

بوتين يراهن على التقدم في أوكرانيا

وكان مدير CIA، قد قال في وقت سابق أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقتنع بأن الرهان على التصعيد سيمكنه من إحراز تقدم في أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية»، وتابع أنّه لا دليل ملموسا على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية.