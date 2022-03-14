تحطم طائرة «ميراج 2000» قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لـ «تايوان»

أعلنت السلطات في تايوان، اليوم الإثنين، تحطم طائرة مقاتلة من طراز «ميراج 2000»، وسقوطها في البحر قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، وهو الحادث الثاني من نوعه لطائرة مقاتلة في غضون 3 أشهر.

الطائرة كانت في مهمة تدريبية بقاعدة «تشيهانج»

وأشار المكتب الرئاسي في تايوان، إلى نجاة الطيار بعد هبوطه بالمظلة، موضحًا في بيان، أنّ الطائرة فرنسية الصنع كانت في مهمة تدريبية من قاعدة «تشيهانج»، الجوية في تايتونج.

سلطات تايوان تسلمت أول دفعة من طائرات «ميراج» عام 1997

وكانت سلطات تايوان، تسلّمت أول دفعة من طائرات ميراج عام 1997، وفي يناير الماضي، علّقت القوات الجوية التدريب القتالي لأسطولها من طراز «إف-16»، بعد تحطم طائرة مقاتلة جرى تحديثها في الآونة الأخيرة وسقوطها في البحر، ما أسفر عن مقتل الطيار.

وفي العام الماضي، تحطمت طائرتان من طراز«إف-5 إيه»، في البحر بعد اصطدامهما خلال مهمة تدريبية، بقاعدة تشيهانج الجوية.

وفي 10 مارس الجاري، أكدت أجهزة المخابرات التايوانية، أن طائرة عسكرية صينية تحطمت في بحر الصين الجنوبي أوائل الشهر ذاته قبل إغلاق المنطقة في مهمة بحث وإنقاذ.

من جانبه، قال موقع «فويس أوف أمريكا»، إنه تم الإبلاغ عن أخبار التحطم لأول مرة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، في 6 مارس الجاري من قبل الصحفي الفيتنامي «دويان دانج» نقلاً عن مصادر لم يسمها.

وقال «دانج»، إنّ حادث تحطم طائرة دورية بحرية صينية من طراز «يو 8»، وقع قبالة ساحل سانيا، وهي مدينة في جزيرة هاينان الصينية التي تقع موازية لشمال فيتنام.