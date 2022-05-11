الجيش الصيني يحذر سفينة حربية أمريكية عبرت مضيق تايوان: تثير التوترات

قال الجيش الصيني، إنه حذر سفينة حربية أمريكية أبحرت عبر مضيق تايوان، وألقى باللوم على واشنطن في إثارة التوترات في المواجهة الأخيرة بين البلدين بشأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

البحرية الأمريكية: أبحرنا وفقا للقانون الدولي

ومن جانبها، قالت قيادة الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، إن سفينة الصواريخ الموجهة «يو إس إس بورت رويال» من طراز تيكونديروجا أجرت عبورًا روتينيًا عبر مضيق تايوان يوم أمس عبر المياه الدولية وفقًا للقانون الدولي، وتابع: «مرت السفينة عبر ممر في المضيق وراء البحر الإقليمي، كما تفعل مع أي دولة ساحلية».

وأضافت القيادة الأمريكية، في بيان، نقلته وكالة رويترز، إن عبور «بورت رويال» عبر مضيق تايوان يظهر التزام بحرية الولايات المتحدة وانفتاحها بين المحيطين الهندي والهادئ، فجيش الولايات المتحدة يطير ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي.

الجيش الصيني: عبور السفينة الأمريكية تثير التوترات

في المقابل، ردت قيادة جيش التحرير الشعبي، قائلة إن عبور السفينة الأمريكية خطوة لإثارة التوترات عبر مضيق تايوان، كما أنها ترسل إشارة خاطئة إلى المعسكر التايواني المؤيد للاستقلال.

وقال المتحدث باسم قيادة مسرح عمليات تايوان، شي يي ، في بيان: «تقوم الولايات المتحدة بشكل متكرر بمثل هذه الأعمال وتثير المتاعب ، وترسل إشارات خاطئة إلى قوات استقلال تايوان وتزيد التوترات عمدًا عبر مضيق تايوان، بينما تحافظ قواتنا على حالة التأهب القصوى في جميع الأوقات ، وتتصدى بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات وتدافع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها».

وتعتبر بكين تايوان مقاطعة انفصالية يمكن استعادتها بالقوة ، وتعارض العلاقات الرسمية بين الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والدول الأخرى، وجاءت المواجهة الأخيرة في أعقاب خلاف آخر يوم أمس، عندما ألقت بكين باللوم على واشنطن في تفريغ مبدأ صين واحدة من خلال تغيير طريقة وصفها لعلاقاتها مع تايوان.