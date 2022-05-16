عبد الرحمن أبو زهرة يبدأ جلسات العلاج الطبيعي بعد خروجه من المستشفى

استقرت الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، بعد سماح الأطباء له بخروجه من المستشفى منذ يومين، ويخضع لإشراف طبي في منزله وبمتابعة دورية من أولاده وأحفاده.

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

وقال مصدر مقرب من الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنان حاليًا في منزله يتلقى العلاج اللازم، وبدأ مرحلة جلسات العلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أنه يعاني من صعوبة في الحركة بسبب سقوطه مؤخرًا في منزله.

وسمح الأطباء بخروج الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية بشكل متوسط، ولكنه ممنوع من المجهود والحركة بصورة مفرطة.

وعكات صحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لأكثر من وعكة صحية على مدار الشهور الماضية، كانت البداية منذ إصابته بفيروس كورونا وظل في مستشفى العزل ما يقرب من 20 يومًا، حتى تعافي وخرج من المستشفى، ولكنه سقط في منزله مما أدى إلى تعرضه لكسر في الحوض، وتم نقله مرة أخرى إلى المستشفى، ودخل العناية المركزة، حتى تلقي الرعاية الطبية الكاملة.

قرر أبناء الفنان عبد الرحمن أبوزهرة، عدم إدلاء أي منهم بأي تصريحات صحفية أو تلفزيونية خاصة بحالة والدهم الصحية، والتركيز خلال الفترة الحالية فقط على حالته الصحية ومتابعتها بشكل مستمر.

آخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

آخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، كان من خلال كتب كتاب حفيدته سارة صبري، فقد ظهر على كرسي متحرك، وشارك في مسلسل موضوع عائلي، وظهر في مشاهد لا تحتاج إلى الحركة، واعتذر عن عدد كبير من الأعمال خلال شهر رمضان الماضي نظرًا لحالته الصحية.