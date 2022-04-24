تدهور حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية ودخوله العناية المركزة مجددا

سيطر الحزن على الوسط الفني مؤخرا بعد تدهور حالة عبد الرحمن أبو زهرة ودخوله إلى العناية المركزة مجددا، على إثر أزمته الصحية الأخيرة التي بدأت مارس الماضي، عندما فقد وعيه أثناء وجوده في منزله، وسقط على الأرض مما تسبب له في إصابته بكسر في الحوض وفقدانه الوعي.

تدهور حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية

وبعد تحسن حالته الصحية، أمس، وخروجه من العناية المركزة كشف نجله الموسيقار أحمد أبو زهرة عن تدهور حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية خلال الساعات الماضية ودخوله العناية المركزة مجددا، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: «نحن أسرة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، نرجو من جميع الصحفيين والإعلاميين ومعدي البرامج والمواقع، أن يتفهموا أنّنا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته وعودته إلى حالته الطبيعية، وبالفعل نُقل مرة أخرى أمس إلى العناية المركزة، وأشكر الجميع على اهتمامهم».

عبد الرحمن أبو زهرة يخرج من المستشفى

وكان الفنان القدير خرج، أمس، من المستشفى بعد نجاح عمليته الأخيرة التي خضع لها، وأشار نجله إلى أن حالته الصحية أفضل بكثير من ذي قبل، كما أنه يحتاج إلى فترة نقاهة وتغذية سليمة لاستعادة صحته، قبل تدهور حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية مرة أخرى.

الظهور الأخير للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

يذكر أن الظهور الأخير للفنان عبد الرحمن أبو زهرة خلال حفل زفاف حفيدته التي حرص على حضوره مرتديا بدلة بيضاء أنيقة خطفت أنظار متابعينه، ورقص معها بالعصا.