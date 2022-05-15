عاجل: الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يغادر المستشفى بعد 21 يوماً بالعناية المركزة

غادر الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة مستشفى الجلاء العسكري بعد فترة طويلة من العلاج، حيث دخل المستشفى لمعاناته من آثار سقوطه على ظهره، وظهور من مشكلات عديدة وكسر في الحوض، وخضع للبقاء داخل العناية المركزة 21 يوماً.

خروج عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى بعد 21 يوماً

وقال مصدر مقرب من أسرة عبد الرحمن أبو زهرة لـ «الوطن»، أن الفنان خرج من المستشفي، بعد أن استقرت حالته الصحية إلى حد كبير، ولكنه لازال يعالج بمنزله، ويتابع حالته كبار الأطباء بشكل مستمر .

وعاني الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من أكثر من وعكة صحية خلال الفترة الماضية، بدأت العام الماضي، حين أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخل المستفي أكثر من 20 يوم، داخل العزل، ومع خضوعه لبروتوكول العلاج، عاد لمزاولة حياته الطبيعية من جديد .

آخر ظهور لـ عبد الرحمن أبو زهرة

وكان آخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة من خلال حفل زفاف حفيدته سارة صبري، حيث ظهر على كرسي متحرك، ودار بينه وبين حفيدته حوار جذب أنظار الجمهور، بعدما انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم ظهوره على كرسي متحرك، إلا أنه حرص على أن يكون بجوار حفيدته وشاركها الرقص خلال حفل الزفاف، لكنه انصرف سريعا إلى منزله بسبب عدم استقرار حالته الصحية.