تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية لأداء خدمات الشهر العقاري المستحدث

نظم مركز استدامة للتدريب والتطوير، ورشة عمل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك على الخدمات الخاصة بمكاتب الشهر العقاري والملحقة حديثا بالمراكز، تيسيرا على المواطنين في تلقي الخدمة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى نائب المحافظ.

التدريب في إطار تمكين موظفي المراكز التكنولوجية

وأكد عماد الدين شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين والمشرف العام على المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ، أن التدريب جاء في إطار تمكين موظفي المراكز التكنولوجية من أداء الخدمات المستحدثة وفق معايير الجودة المعتمدة وتيسيرا على متلقي الخدمة.

وأضاف «شعلان» أن الورشة قدمها محمد العراقي، و سماح فؤاد، عضوا الإدارة الإشرافية على المراكز التكنولوجية بالمحافظة لـ26 مستفيداً، يمثلون المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

بدء تلقي طلبات الرفع المساحي من المواطنين في كفر الشيخ

وكانت كفر الشيخ قد أعلنت بدء تلقي طلبات الرفع المساحي من المواطنين بواسطة المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن، وذلك استكمالًا لجهود الحكومة المصرية في التحول الرقمي بميكنة وتطوير الخدمات الحكومية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

ويهدف الرفع المساحي عبر المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ، إلى التيسير على المواطنين في تقديم طلباتهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وفقا للقانون رقم 9 لسنة 2022، والخاص بتسجيل العقارات، إذ تجري المراكز التكنولوجية المسح الرقمي للعقارات وتسجيله وتسليمه.

وينتشر في محافظة كفر الشيخ 13 مركزًا تكنولوجيًا في كل مدن المحافظة ويقوم نائب المحافظ، عمرو البشبيشي، بإدارة هذا الملف وتدريب العاملين بها.