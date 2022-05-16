البيئة: يجب التوافق على هدف عالمي للتكيف مع المناخ وتوجيه التمويل للدول الأكثر هشاشة

تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، في ورشة عمل إطلاق المشاورات غير الرسمية بشأن برنامج عمل جلاسجو - شرم الشيخ، المعني بالتكيف مع التغيرات المناخية، والذي تستضيفه جمهورية المالديف في الفترة من 16-17 مايو الحالي، والتي افتتحها السكرتارية التنفيذية للاتفاقية، وفاصل نسيم، نائب رئيس المالديف، ومجموعة من الوزراء المعنيين بشؤون البيئة بالعالم، نيابة عن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، بصفته الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرون لمؤتمر المناخ.

مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

وأكدت وزيرة البيئة أنّ مؤتمر المناخ المقبل cop27 الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، سيركز على تنفيذ مخرجات مؤتمر جلاسجو والتزامات الدول المتقدمة، لتحقيق التقدم في المسارات الخاصة بالتفاوض، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف.

واضافت فؤاد، أنّه من الضروري أن تصل المشاورات إلى أهم البنود التي تشكل الهدف العالمي للتكيف، مع التوافق عليها، بغرض تسريع وتيرة التوافق على هدف عالمي رقمي للتكيف، يتم على أساسه توجيه التمويل لمساعدة الدول الأكثر هشاشة، والمجتمعات المحلية التي تتعرض لآثار التغيرات المناخية بصورة مبنية على العلم والبيانات الصحيحة.

مضاعفة التمويل للتكيف مع المناخ بحلول 2025

وشددت وزيرة البيئة، على أهمية تحقيق ما تم الاتفاق عليه فيما يخص مضاعفة التمويل للتكيف بحلول عام 2025، وهو ما تم الوعد به بمؤتمر جلاسكو، كما أثارت الوزيرة أهمية التوصل لهدف عالمي للتكيف، حيث أظهر آخر تقرير للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ، وجود فجوة ضخمة بين الاحتياجات الخاصة بالتكيف، وبين التمويل المتاح للتكيف، كما أظهرت أنّ ما تم من موضوع التكيف، مشروعات صغيرة خاصة بقطاعات معينة، تركز على التخطيط وليس التنفيذ الفعلي.