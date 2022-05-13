«فؤاد» تلتقي وزيرة التغير المناخي الإماراتية لبحث التعاون في مجالات البيئية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بـ «مريم المهيري»، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، على هامش الاجتماعات الوزارية المنعقدة بالدنمارك حول التغيرات المناخية، برئاسة مشتركة بين مصر بصفتها رئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ COP27 وبريطانيا بصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر الأطراف COP26.

العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في مجال البيئة والعمل المناخي، والاستعدادات الحالية لاستضافة مؤتمر الأطراف COP27 في مصر، حيث أعرب الجانب الإماراتي عن تطلعه في هذا المجال.

وأكدت وزيرة البيئة على التنسيق الكامل مع الجانب الإماراتي في نقل التجربة المصرية كاملة في استضافة مؤتمر الأطراف COP27 والذي يمثل مرحلة هامة للانتقال إلى مستوى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بالدول، مشيرةً إلى أهمية استكمال استراتيجية التمويل للتغير المناخي للدول العربية بحيث تركز على الاحتياجات الفعلية للدول العربية.

إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

وأوضحت الوزيرة أن مصر قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي سيتم اطلاقها الأسبوع المقبل، والتي تتضمن بعض المحاور التي تمثل فرص للتعاون المشترك بين مصر والإمارات في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر، وفي مجال الزراعة الذكية لاستنباط أنماط محاصيل قادرة على تحمل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى بدء حوار وطني للمناخ لإشراك كافة القطاعات في مصر في العمل المناخي، كما تم بحث إمكانية انضمام ومصر لمبادرة المانجروف التي ستنفذها الإمارات خلال ال COP28.

من جانبها أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطلعها للعمل مع الجانب المصري للاستفادة من التجربة المصرية في الـ COP27 لتنفيذها خلال الـ COP28 الذي ستستضيفه الإمارات، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، وكذا التعاون مع مصر في المجال الزراعي، والزراعة الذكية لتحقيق الأمن الغذائي ومجالات التنوع البيولوجي والمخلفات.