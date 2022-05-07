وزيرة البيئة تنعى شهداء القوات المسلحة في الحادث الإرهابي غرب سيناء

تنعى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والعاملون بالوزارة وجهازيها التنفيذين، ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن من قواتنا المسلحة المصرية الباسلة، الذين استشهدوا اليوم إثر الهجوم الإرهابي الغاشم من بعض العناصر الإرهابية على نقطة رفع مياه غرب سيناء.

وزيرة البيئة تتقدم بالعزاء لأهالي الشهداء

وتتقدم وزيرة البيئة بخالص العزاء لأسر شهدائنا الأبرار، وللشعب المصري، وللقوات المسلحة الباسلة في هذا المصاب الأليم، داعيةً المولى أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت الوزيرة عن ثقتها ودعمها للقيادة السياسية ورجال القوات المسلحة البواسل، الذين يقدمون أرواحهم فداءً لمواجهة الإرهاب الغاشم للحفاظ على استقرار وأمن البلاد.