الإنجليزي يرسم البهجة على وجوه طلاب الإعدادية بالقليوبية: سهل وفي المتناول

عبر طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية الذي أداه الطلاب اليوم الاثنين، بعد ما أبكاهم امتحان العلوم، أمس الأحد.

وأشار عدد من طلاب مدرسة جمال الدين الأفغاني ببنها بمحافظة القليوبية إلى أن الامتحان كان سهلاً وفي متناول جميع الطلاب وأنهم جميعا خرجو سعداء والفرحة تكسو وجوههم، وكانت «الوطن» أجرت بثا مباشرا من أمام لجنة جمال الدين الأفغاني حيث أكد الطلاب سهولة الامتحان.

صعوبة امتحان العلوم

في وقت سابق كلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه، الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بفحص لشكاوى عدد من الطلاب وأولياء الأمور من صعوبه امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية والذي أداه الطلاب اليوم .

امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

من جانبه أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزاره التربيه والتعليم بالقليوبية، أنه تم تشكيل لجنة من موجهي مادهة العلوم لفحص الورقة الامتحانية ومدى مطابقتها للمواصفات، حيث أوضح تقرير اللجنة أن الورقة الامتحانيه من المقرر أن يوجد بها نسبه تميز قدرها 16% وهي نسبه مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية في ضوء نواتج التعلم وأن غدا الاثنين سيتم عمل فحص العينة العشوائية للمادة وطبقا لنتائج عينات التصحيح سيتم النظر في مدى صعوبة بعض الاسئلة وذلك في ضوء صالح الطلاب.

وكان طلاب الإعداديه في محافظه القليوبيه قد أدوا اليوم الاثنين امتحان اللغه الإنجليزية حيث أكد الطلاب أن الامتحان كان سهلاً وفي متناول جميع الطلاب معربين عن فرحتهم بسهولة اللغه الإنجليزيه بعد صدمة امتحان العلوم أمس الأحد.