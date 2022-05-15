طلاب عن امتحان العلوم للشهادة الإعدادية في القليوبية: صعب وغير مباشر (فيديو)

اشتكى طلاب الشهادة الإعدادية العام الصف الثالث الثانوي من صعوبة امتحان مادة العلوم التي أدوها اليوم في الفترة الأولى، كما أدى الطلاب امتحان مادة الحاسب الآلي دون مشكلات.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا من أمام لجنة مدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية ببنها رصدت فيه آراء طلاب الشهادة الإعدادية في امتحاني العلوم والحاسب الآلي، إذ أكدت الطالبات أن امتحان مادة العلوم كان «صعب وغير مباشر وبه تكات كتير»، وتشديد اللجان بطريقة مبالغ فيها مما زاد من قلق وتوتر الطالبات داخل اللجنة.

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امتحان العلوم لا يتناسب مع الوقت

وأضافت الطالبات، أن امتحان العلوم لا يتناسب مع الوقت وكان يحتاج إلى المزيد، ومصاغ علمية خاطئة، بحسب قولهم، ورغم الشكوى التي تقدموا بها إلى أنه لم يرد عليهن إذا ما كان السؤال سوف يحذف أو توزع درجاته.

المحافظ يشكل لجنة لفحص الواقعة

وفي استجابة سريعة من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لشكاوى عدد من الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة امتحان ماده العلوم اليوم، أشار الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل لجنة من موجهي مادة العلوم لفحص الورقة الامتحانية ومدى مطابقتها للمواصفات.

وأوضح تقرير اللجنة أن الورقة الامتحانية من المقرر، وأنه يوجد بها نسبة تميز قدرها 16% وهي نسبة مطابقة للمواصفات، وغدا يجرى فحص العينة العشوائية للمادة وطبقا لنتائج عينات التصحيح سيتم النظر في مدى صعوبة بعض الأسئلة، وذلك في ضوء صالح الطلاب.

غرفة العمليات: أي شكاوي محل تحقيق

قال ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إنه في حال ورود شكاوي من امتحان العلوم سيتم بحثها بكل دقة ومراعاة ظروف الطلاب، مشيرا أن الامتحان كان به نسبة من الأسئلة الخاصة بالمتفوقين لقياس الفروق الفردية بين الطلاب، وأي شكوى ستكون محل فحص وتحقيق.

وأشار وكيل الوزارة أن المديرية اتخذت إجراءات كفيلة بمنع تسريب الامتحانات منها وضع رقم سري وكود في ورقة الامتحان لتسهيل ضبط أي تسريب أو مخالفات للامتحانات.

وأضاف محمود أن 113 ألف و800 طالبًا وطالبة بالإضافة إلى 1700 من طلبة المنازل، يؤدون الامتحانات في 12 إدارة تعليمية بـ 445 لجنة على مستوى المحافظة، وسط إجراءات مشددة وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.