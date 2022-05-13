تعاون بين «مياه القليوبية» و«أطباء عين شمس» لمواجهة نقص المياه في باسوس

وقع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برتوكول تعاون مشترك مع أطباء دفعة سنة 1987 بكلية الطب جامعة عين شمس، ولجنة المياه بالمنطقة الروتارية2451، لحفر بئر شاطئي لتكنولوجيا الترشيح الطبيعي (RBF) بقرية باسوس بمدينة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن الدكتورة عزة عوض عبد الرازق وقعت البروتوكول عن أطباء دفعة سنة 1987 كلية الطب جامعة عين شمس، والمهندسة نيرة عبد الوهاب عضو لجنة المياه بالمنطقة الروتارية2451.

التغلب على مشكلة نقص المياه

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في تصريحات صحفية، إن تنفيذ البئر الجديد بقرية باسوس بمدينة القناطر الخيرية يهدف إلى زيادة كمية المياه بالقرية للتغلب على مشكلة نقص المياه بالقرية بطاقة 30 ل/ث.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من المساهمات المتميزة من الأندية الروتارية في عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة الفئات الأكثر احتياجا بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

رفع الوعي البيئي والصحي للمستفيدين

من جانبها، قالت المهندسة نيرة عبد الوهاب رئيسة لجنة المياه بنادي روتاري، إن مشاركة نادي روتاري في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي يأتي في ظل اهتمام الأندية الروتارية بالنهوض بالقرى المصرية الأكثر احتياجا، خاصة وأنه يستهدف توفير كمية مياه نقية لهم ورفع الوعي البيئي والصحي للمستفيدين.

توفير المياه الآمنة للفئات المستهدفة

من جهتها، قالت الدكتورة عزة عوض عبد الرازق إن توقيع البروتوكول يأتي في ظل دعم أطباء دفعة 1987 كلية الطب بجامعة عين شمس، لتوفير المياه الآمنة للفئات المستهدفة، ورفع الوعي البيئي والصحي والتركيز مع المشاركة الإيجابية مع كافة فئات المجتمع.