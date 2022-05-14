انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر.. طبيب وزائرة صحية باللجان

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر في جميع مدارس مدن المحافظة، حيث أدى الإمتحان صباح اليوم السبت 8720 طالبا في 7 إدارات تعليمية علي مستوي المحافظة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وتحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وأعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية بأن أجهزة المديرية استعدت لبدء الإمتحانات وسط إجراءات أمنية وتنظيمية، مشددا على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان وضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب، مؤكدا علي توفير الإجراءات الإحترازية والوقائية من كورونا والحفاظ على التباعد الإجتماعى.

غرفة عزل بكل لجنة يديرها طبيب وزائرة صحية

وقال هشام منير في تصريحات لـ «الوطن» إنه يتابع بنفسه سير الإمتحانات بجميع لجان الإدارات التعليمية السبعة بمدن المحافظة، لافتاً أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير وتوزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة، مؤكدا أن النظافة والتعقيم المستمر لمقار اللجان وتطهيرها بصفة دورية، حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية، مع توفير غرفة العزل بكل لجنة تديرها الزائرة الصحية والطبيب.

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر تعليمات بالإلتزام الكامل بضوابط الإمتحانات ومسئولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل داخل اللجان وخارجها والإبلاغ الفوري في حالة حدوث أي مشكلة تواجه سير العملية الإمتحانية خارج اللجان للتواصل مع الجهات الأمنية، مشدداً على ضرورة التحلي بالدقة والإنضباط الكامل حتى تسير الإمتحانات بسهولة ويسر و بشكل يليق بمحافظة البحر الأحمر.