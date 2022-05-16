بروتوكول بين حياة كريمة و«إعمار مصر»: مليار جنيه لمشروعات التنمية المستدامة

وقعّت مؤسسة «حياة كريمة» بروتوكول تعاون مشترك مع شركة «إعمار مصر للتنمية» وذلك بهدف تنسيق الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي للقرى الأكثر احتياجاً وتعظيم قدراتها بما يسهم في توفير حياة كريمة لمواطنيها في ظل رؤية الدولة لأهدافها التنموية وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تنسيق الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي للقرى الأكثر احتياجا

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

وفي إطار هذا البروتوكول تقوم شركة «إعمار مصر» بدعم مؤسسة «حياة كريمة» بميزانية قيمتها مليار جنيه، يتم تخصيصها لاستكمال مشروعات التنمية المستدامة والخاصة بتطوير ورفع كفاءة القطاعات مثل قطاعات الخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة البيئة العمرانية والقضاء على جميع أوجه الفقر وضبط عملية النمو السكاني وإثراء الحياة الثقافية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائقة بواسطة مشاريع اقتصادية مختلفة.

رفع كفاءة القطاعات الصحية والاجتماعية والبنية التحتية الأساسية

يأتي هذا البروتوكول ضمن سلسة من الشراكات التي تسعي مؤسسة «حياة كريمة» لعقدها مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة بهدف توحيد الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية طبقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتمّ تمكّين الأسر من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تسهم في تحقيق حياة كريمة.