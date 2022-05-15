محافظ الغريبة يعقد اجتماعات متتالية لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتصدر مشروعات التعليم والبريد والصرف ومياه الشرب إلى جانب المجمعات الخدمية لقائمة نهو المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، والمهندس محمد سالم، متابع المشروعات من مجلس الوزراء، ومندوب دار الهندسة ومديري ورؤساء الشركات والهيئات المنفذة.

إنهاء المشروعات في الجدول الزمني المحدد

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ الغربية الموقف التنفيذي للمشروعات والبالغ عددها 1007 مشروعات، حيث تم نهو 397 مشروعا منها بنسبة 53.1% بإجمالي تكلفة 4.4 مليار جنيه، كما عقد المحافظ اجتماعات منفصلة مع الشركات والهيئات المنفذة للوقوف على التحديات والتخطيط الجيد للتعامل معها في سبيل نهو كافة المشاريع في الأوقات المحددة والمتفق عليها.

مبادرة حياة كريمة بدأت عام 2019

يذكر أن المشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، هو مشروع القـرن، والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1236 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا في مركز زفتى، بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.