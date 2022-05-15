مدبولي: الدولة لا تواجه أي أزمات في تمويل مشروع «حياة كريمة»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الزيادة في الأسعار طبيعية لأنها تحدث على مستوى العالم، ولكن الدولة تتبنى مبدأ استيعاب جزء من هذه الزيادات، من خلال الاحتياطيات المرصودة لهذا الأمر، ويتم تمرير جزء آخر على المواطن.

وأكد «مدبولي»، خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقد الآن، أنه يتم التنسيق مع جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك والمحافظين؛ لتفعيل منظومة المراقبة على الأسواق وبقدر الإمكان لا يوجد أي نوع من المغالاة في أي زيادات، كما أن منافذ الدولة التي توفر السلع الغذائية بكميات كبيرة، تعد أداة ضبط للسوق.

الأولوية للمشروعات القومية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع «حياة كريمة» هو مشروع له أولوية قصوى، والدولة مستمرة به بقوة، ولا تواجه الدولة أزمات في تمويله، ولكن المشكلة التي تواجه الدولة هي توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لهذه المشروعات، فسلسلة الإمدادات العالمية بها اضطراب ونقص للمواد الخام، ولكن الدولة تعطي الأولوية للمشروعات القومية للمشروعات القومية،.

توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري

وأشار إلى أنه يجري توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وفرص العمل، وبالتالي تستمر الدولة في الإنفاق على المشروعات القومية طبقا لموازنة الدولة، لافتًا إلى أن خطة ترشيد الإنفاق موجودة، وأعلنت وسيتم الاستمرار بها ببنود كثيرة جدا المرحلة المقبلة.