مستريح أسوان.. بين البنك والحصاوي ضاعت مئات الملايين في «غمضة عين»

أزمة كبرى شهدتها محافظة أسوان خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تعرض العشرات للنصب بمبالغ مالية ضخمة على يد شخصين في واقعتين منفصلتين، أحدهما بدعوى الإتجار في المواشي، والآخر بدعوى الإتجار في السيارات، ثم هروبهما بأموال الضحايا حتى وقعا في قبضة الأمن، حيث عُرف كليهما باسم مستريح أسوان، وتم القبض عليهما وبحوزة أحدهما سبائك ذهب، والآخر ما يقرب من 10 مليون جنيه، فيما اشتبك الضحايا معاً أثناء محاولتهم الحصول على أي من حقوقهم.

7 إصابات بسبب مستريح أسوان

وفي نجع السايح بمركز إدفو بمحافظة أسوان، نشبت مشاجرة عنيفة بين عدد من ضحايا مصطفى البنك الشهير بـ مستريح أسوان، حيث أُصيب 7 أشخاص بطلقات خرطوش، أثناء قيامهم بمحاولة أخذ رؤوس ماشية من حظيرة يملكها المستريح عوضاً لهم عن أموالهم التي ضاعت بالقبض عليه.

التحفظ على الماشية بالمحاجر البيطرية

وعقب ذلك أصدرت النيابة العامة بأسوان، قراراً بنقل رؤوس الماشية والجمال من حظائر مستريح أسوان، إلى المحاجر البيطرية وتقديم الرعاية اللازمة لها تحت إشراف النيابة العامة، لحين تشكيل لجنة متخصصة تتولى بيع المواشي في مزاد علني، واستخدام الأموال المتحصل عليها من بيعها في تعويض ضحايا المستريح.

وعدهم بضعف ثمن أسعار الماشية

وقال أحمد مرسي أحد ضحايا المستريح، أنّ مصطفى البنك كان يشتري منهم الماشية ويطلب منهم الانتظار لمدة 21 يوماً على أموالهم وسيردها إليهم بالضعف، وهو ما حدث بالفعل حيث كان يعطي كل شخص بعد 21 يوماً بمكسب يبلغ 10 آلاف جنيه على كل رأس ماشية.

استولى على مواش بـ200 مليون

وأشار أحد ضحايا مستريح أسوان، إلى أنّ طريقة تعامل «البنك» جعلت الجميع يثق فيه، حتى سيطر على عقول الجميع واستولى على ماشية بلغت قيمتها ما يقرب من 200 مليون جنيه، بعدما اتفق مع أصحاب تلك الماشية على دفع ثمنها على 3 أقساط تبدأ بعد 21 يوماً من شرائها منهم وتنتهي بحد أقصى بعد 40 يوماً، إلا أنّه فر هارباً، حتى ضبطته قوات الشرطة واستشهد خلال عملية ضبطه لواءين شرطة ومجندين.

ضبط المستريح الجديد بـ16 سبيكة ذهب

على جانب آخر، ألقت قوات الشرطة القبض على «الحصاوي» مستريح أسوان الجديد في محافظة الجيزة بعد هروبه من الأهالي، وبحوزته 16 سبيكة ذهب عيار 24، وذلك بعد النصب على عدد من أهالي قرية الشرفا بأسوان، فيما حرق الأهالي منزله وسياراته المتواجدة في القرية انتقاماً منه.