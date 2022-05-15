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الداخلية تنفي مزاعم الإخوان بوجود علاقة بين مستريح أسوان وفرد شرطي

كتب:

محمد عزالدين
07:05 ص | الأحد 15 مايو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بيانا نفى فيه مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية بشأن وجود علاقة بين شخص قام بالنصب على المواطنين في أسوان وأحد أفراد الشرطة.

وكتبت وزارة الداخلية عبر صفحتها: «لا صحة لما تم تداوله على بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود علاقة بين شخص قام بالنصب على عدد من المواطنين بمركز إدفو بمحافظة أسوان بالاستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها مع أحد ضباط الشرطة».

وتابعت: «أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارً تماماً من الصحه جملةً وتفصيلاً ويأتى ذلك في إطار نهج الجماعة الإرهابية نشر الأخبار الكاذبة لإثارة البلبة» .

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