الفضة تتراجع إلى أقل مستوى منذ 2020.. الدولار السبب

انخفضت الفضة إلى ما دون مستوى 21 دولارًا للأوقية، وهو مستوى لم يشهده سعر المعدن منذ يونيو من عام 2020، إذ أدت الرهانات على التشديد القوي من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع الدولار، الذي أدى بدوره إلى إبعاد المستثمرين عن المعدن.

البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي

سبق أن رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2000 في أوائل مايو، بينما أشار إلى أنه يعتزم زيادته بنفس المبلغ في الاجتماعين المقبلين، وقد أدى وضع حد أدنى للأسعار إلى استمرار المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، لا سيما في أوروبا، حيث يهدد التقاء الصدمات الاقتصادية التوقعات بالنسبة للكتل الأوروبية.

تاريخياً، وصل سعر أوقية الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 في أبريل 2011، وسط توقعات أن يجرى تداول الفضة عند 20.71 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية تريدنج إيكونوميكس بالنظر إلى المستقبل، وسط مؤشرات أن يجرى التداول عند 19.59 دولار في غضون 12 شهرًا.

يجرى استخدام عقود الفضة الآجلة وعقود الخيارات من قبل شركات التعدين ومصنعي المنتجات النهائية ومستخدمي المواد الصناعية المحتوية على الفضة لإدارة مخاطر أسعارهم.

المحافظ الاستثمارية

تلعب الفضة كمعدن ثمين أيضًا دورًا في المحافظ الاستثمارية، ويعتبر أكبر المستخدمين الصناعيين للفضة هم مجالات التصوير الفوتوغرافي والمجوهرات والصناعات الإلكترونية، وأكبر منتجي الفضة هم: المكسيك وبيرو والصين تليها أستراليا وتشيلي وبوليفيا والولايات المتحدة وبولندا وروسيا.