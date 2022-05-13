سعر جرام الفضة اليوم في المحال المختلفة: «هدايا أرخص من الذهب»

كثير من الأشخاص يحب شراء الفضة وخاصة الفتيات التي تحب التزيين بها، واستخدامها كـ«إكسسوارات» في الملابس والأطقم التي ترتديها عند الخروج، كما يحرص الشباب على شرائها لتقديمها كهدايا في المناسبات المختلفة مثل عيد الحب، لذا يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة سعر جرام الفضة اليوم في الأسواق والمحال المختلفة.

ومع انخفاض أسعار الفضة إلى ما دون مستوى 22 دولارًا للأونصة، وهو مستوى لم نشهده منذ أوائل فبراير، تستعرض «الوطن» فيما يلي سعر جرام الفضة اليوم.

سعر جرام الفضة

سجل سعر أونصة الفضة اليوم نحو 384.872 جنيه أي ما يعادل 21.010 دولار.

وسجل سعر جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 12.35 جنيه أي ما يعادل 0.67 دولار.

كما سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 11.84 جنيه، أي ما يعادل 0.65 دولار.

وبلغ سعر جرام الفضة الإسترليني جرام عيار 925 نحو 11.43 أي ما يعادل 0.62 دولار.

كما سجل سعر جرام فضة العملات عيار 900 نحو 11.13 جنيه أي ما يعادل 0.61 دولار.

وبلغ سعر جرام الفضة عيار 880 نحو 10.88 جنيه، أي ما يعادل 0.59 دولار.

وبالنسبة لمن يريد اقتناء كميات كبيرة، فقد سجل سعر سبيكة الفضة 50 جراما، نحو 624.19 جنيه،أي ما يعادل 34.07 دولار.

وبلغ سعر سبيكة الفضة 100 جرام نحو 1,248.39 جنيه، أي ما يعادل 68.15 دولار.

وسجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 2,496.77 جنيه أي ما يعادل 136.30 دولار.

أسباب انخفاض وتراجع أسعار الفضة

وسجلت أسعار الفضة تراجعًا كبيرًا لم يحدث منذ أشهر، وذلك بعدما قرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2000، في الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق بنسبة أكثر من 90٪ زيادة 75 نقطة أساس في يونيو المقبل، كما تشير توقعات «تريدينج إيكونوميكس»، إلى الاتجاه الهبوطي لأسعار الفضة.

يذكر أن الفضة وصلت إلى أعلى مستوى لها لم يتم تسجيله من قبل حيث وصلت إلى 49.51 في أبريل 2011، وكانت أسعار الفضة شهدت ارتفاعًا، قبل إقدام الفيدرالي الأمريكي على زيادة الفائدة، حيث حافظت أسعار الفضة على مستوياتها المرتفعة في أبريل الماضي.