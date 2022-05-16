في ذكرى رحيل نادية العراقية.. نجلها يطلب قراءة الفاتحة على روحها

يحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة نادية العراقية الأولى، التي رحلت عن عالمنا العام الماضي، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

نجل نادية العراقية يرثي والدته بكلمات مؤثرة

ونعى أولاد نادية العراقية رحيلها، حيث كتب نجلها أدهم محروس عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، «للأسف مش عارف أعبر عن اللي في قلبي بس.. أرجو قراءة الفاتحة على روح فقيدتي، الذكرى السنوية الأولى لوفاة قرة عيني».

بينما كتبت مي محروس عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «بعد وفاة أمي أيقنت أن الفواجع تبقى كما هي ولو مر عليها دهر وإن الحزن على الراحلين لا يموت،‎ اليوم تجددت ذكرى رحيلك ها هي مرت فترة الموت سنة على تاريخ وفاتك مضت الدنيا وكأني فقدتك بالأمس».

دعاء مي محروس لوالدتها في ذكرى رحيلها

وأضافت مي محروس، «أمي، لا أقصد بها أن أوجع أو أجرح أحدا أو أحيي ذكرى مؤلمة لأحد ولكن الحقيقة التي لا بد أن يعلمها الجميع أني سأكتب عنها دائماً سأكتب عنها حتى آخر أنفاسي، ماتت كل معاني الحياة، رحلت في صمت وهدوء وتركت جرحاً غائرا ما زال، ‎كانت أم وأخت وصديقة تركت لنا السمعة الحسنة والسيرة الطيبة. أمي تستحق أن أحزن عليها عمري بأكمله».

وتابعت دعاءها لها «اللهم أرحم قطعة من روحي فارقت حياتي وفارقتني بعدها الفرحة لا حول ولا قوة إلا بالله،‎ اللهم ارحم أمي التي حن لها القلب وهي تحت التراب واجمعنا بها في جنات النعيم، ‎إنها يا الله بين يديك، وانت الذي تجيب عبادك، فيا رب إني أسالك لها العفو والغفران والرحمة، واجعلها في سدرٍ مخضود وطلحٍ ممدود، واعتقها من النار واجعلها من الفائزين بجنات النعيم».

واستطرد حديثها، «‎اللّهمّ أدعوك أن تغفر لأمّي وترحمها، وتعفو عنها، وتجعلها ممن يدخلون الجنّة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وأسألك أن تجعل قبر أمّي روضةً من رياض الجنّة، وأن تحرّم جسدها عن النّار، رحم الله روحًا لا تعوّض ولا تولد مرّة أخرى، رحمك الله يا أمّي، اللّهمّ اغفر لمن كانت منبع الدّفء والحنان لنا، اللّهمّ اجعل صالح أعمالها في ميزان حسناتها».