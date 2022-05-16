مركز معلومات اتحاد العمال: العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم

أصدر مركز المعلومات التابع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا منذ قليل، بشأن الانتخابات العمالية في الدورة النقابية الجديدة، 2022 ل 2026، أكد خلال على انتظام فتح اللجان حيث انطلق اليوم ماراثون الانتخابات العمالية في مرحلتها الأولي، و تم فتح صناديق الاقتراع، الساعة الثامنة من صباح اليوم.

وفتحت لجان الاقتراع السري المباشر أبوابها بمواقع العمل المختلفة علي مستوى 27 محافظة للإعلان ببدء انتخابات دورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، فضلا عن المشرفين من جانب المرشحين، وبتنظيم من وزارة القوي العاملة وفقا للقانون على العملية الانتخابية .

الإقبال كثيف منذ الصباح

وشهدت اللجان منذ الصباح الباكر إقبالًا كثيفًا ، وسط إجراءات أمنية بمحيط اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة في الانتخابات العمالية ، حيث يشارك في عملية التصويت مليوناً و995 ألفاُ 837 عاملا أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في هذه المرحلة ، لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة.وطمأن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، المرشحون في هذه الانتخابات أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج ، وأن كل من تقدم بطعن تم دراسته من قبل القاضي ،مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.وأثنى العمال المشاركين في التصويت على سير العملية الانتخابية بما تتمتع به من هدوء وتنظيم في الدخول والإدلاء بالأصوات في سرية تامة من قبل تنظيم القوى العاملة على اللجان ، وتوفير أماكن لانتظار واستراحة العمال ، مقدمين الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان على توجيهاته وقراراته التي ستثري الحركة العمالية المصرية بتنظيم نقابي قادر على الدفاع عن مكتسبات العمال وحقوقهم في جميع القطاعات.وتستمر عملية الانتخاب حتى قفل باب الصناديق في تمام الساعة الخامسة من مساءً اليوم تمهيدا لإجراء فرز أصوات الفائزين .

اعلان نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية

وأكد المركز ، أنه سيتم اعلان النتائج والتظلم منها غدا الثلاثاء، ثم البت في التظلم بعد غد الأربعاء ، تمهيدا لإيداع الأوراق يومي الخميس والجمعة (20 و21 مايو الجاري).

وتشمل المرحلة الأولى 15 تصنيفاً في النقابات العمالية، وهم العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك. ويتابع وزير القوى العاملة ، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة عملية سير العملية الانتخابية والإدلاء بالأصوات للاختيار ما بين المترشحين بالتصنيفات النقابية المذكورة في 27 محافظة .