انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية غدا

تنطلق غدا المرحلة الأولى لماراثون انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلى العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية 2022-2026، ويشارك فيها مليون و995 ألفاً و837 عاملاً أعضاء الجمعيات العمومية الذين لهم حق التصويت فى هذه المرحلة، لاختيار ممثليهم فى مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل.

وتشمل المرحلة الأولى 15 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والرى والصيد، والتعليم والبحث العلمى، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوى، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربى، والنقل الجوى، والمالية والضرائب والجمارك.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية، إن الانتخابات خلال مراحلها الثلاث للدورة النقابية الجديدة ستفرز تنظيماً نقابياً قادراً على الحفاظ على حقوق العمال واستقرار مناخ العمل وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج، مؤكداً أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائى كامل، ولأول مرة، من خلال منظومة إلكترونية تساعد على تنظيم العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لخروج العملية الانتخابية فى أحسن صورة لها، ويقتصر دورها على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التى نص عليها القانون.

وأضاف: «بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للانتخابات سيتم فتح الباب للمرحلة الثانية التى ستضم 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

ويشارك فى المرحلة الثانية 2 مليون و136 ألفاً و163 عاملاً أعضاء الجمعيات العمومية لهم حق التصويت، لاختيار ممثليهم.