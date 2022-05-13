7 أيام تحسم مصير المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية 2022 -2026

بدأ العد التنازلي، لانتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية في دورتها النقابية الجديدة 2022 لـ 2026، وذلك وفقا للتصنيف النقابي في 15 نقابة عامة، وتنتهي وزارة القوى العاملة، اليوم من البت في الطعون المقدمة على الكشوف الأولية من المرحلة الأولى في الانتخابات العمالية، تمهيدا للإعلان عن الكشوف النهائية غدا السبت وبعد غد الأحد.

المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية

ووفقا للجدول الزمني لـ الانتخابات العمالية الذي حددته وزارة القوى العاملة، فبعد انتهاء البت في الطعون اليوم، 13 مايو، يتم إعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو، على أن تجري الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر.

وتعلن وزارة القوى العاملة، نتيجة الانتخابات العمالية يوم 17 مايو، ويحق لأصحاب التظلمات، تقديم التظلم في ذات اليوم، ويتم البت فيها يوم 18 مايو، على أن يتم إيداع الأوراق يومي 19 و20 مايو 2022.

نقابات المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية

وحسب التصنيف النقابي للمرحلة الأولى من الانتخابات العمالية، والذي يتضمن 15 نقابة عمالية، هي : «النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك».

وتتابع اللجنة العليا للانتخابات، وإدارة الاتصال النقابي بـ وزارة القوى العاملة على مدار الساعة اللجان المشكلة بالمديريات للتنسيق معها والتدخل لإزالة أي معوقات فورا، بهدف التسهيل على العمال سواء مرشحين أو من يدلون بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية التي سيفتح باب التصويت فيها يوم الإثنين المقبل.

المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية

وتنطلق المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية، وفقا للتصنيف النقابي بفتح باب الترشيح لهذه اللجان يومي 21 و22 مايو 2022، وإعلان أسماء المرشحين يومي 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو، على أن تجري الانتخابات يوم 29 مايو، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو المقبل، وإيداع الأوراق من يومي 2 و3 من نفس الشهر.