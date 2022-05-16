إقبال كبير في أول أيام الانتخابات العمالية بمشاركة 1.9 مليون ناخب

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم ، المرحلة الأولى لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026، تحت إشراف قضائي كامل بجميع محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن تعلن نتائج المرحلة الأولى غدا الثلاثاء 17 مايو الجاري، والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.

فتح اللجان في المواعيد المقرر قانونيا

وشهدت مقار اللجان الانتخابية اليوم، في معظم المحافظات، إقبالا كبيرا من جانب العاملين، حيث تم فتح اللجان في المواعيد المقرر قانونيا ، ولم يحدث أي تأخيرات، مع مراعاة كل الاجراءات الاحترازية التي شددت عليها وزارة القوى العاملة، حفاظا على صحة الناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية والوقاية من فيروس كورونا .

ويشارك في انتخابات المنظمات النقابية العمالية، للدورة الحالية نحو مليون و995 ألفا و837 عضوا بالجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في هذه المرحلة، لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل.

العاملون ينتخبون مرشحي 15 تصنيفا نقابيا

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية، 15 تصنيفا نقابيا للعاملين بـ«الصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والمالية والضرائب والجمارك».

من جانبه قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، إن الانتخابات النقابية العمالية خلال مراحلها الثلاث للدورة النقابية الجديدة ستفرز تنظيما نقابيا قادرا على الحفاظ على حقوق العمال واستقرار مناخ العمل وتحقيق أعلى معدلات إنتاج، مؤكدا أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائى كامل، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد علي تنظيم العملية الانتخابية.

الوزارة تسعى لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورها

وأشار وزير القوي العاملة إلي أن الوزارة تسعى لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولي للانتخابات سيتم فتح الباب للمرحلة الثانية التي سوف تضم 14 تصنيفا نقابيا للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .

ويشارك في المرحلة الثانية 2 مليون و136 ألفا 163 عاملا أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في هذه المرحلة، لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة، وبذلك يصل إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في المرحلتين 4 ملايين و1321 عاملا.