القابضة للغزل والنسيج: الرئيس يتبنى مشروعًا لإعادة مصر للريادة مرة أخرى

قال الدكتور هاني محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إن الدولة تتبنى مشروعًا قوميًا تحت رعاية رئيس الجمهورية، وهو مشروع «إعادة ريادة مصر للغزل والنسيج»، فمصر كان لها باع طويل جدًا في مجال الغزل والنسيج، وكل شيء كان مكتوبًا عليه «صنع في مصر» في مجال المنسوجات كان له وضع وقيمة مختلفة، وكانت مصانع الخارج تضع عبارة «صنع في مصر» على منتجاتهم لكي تعلو قيمتها.

مصر لديها خبرات كبيرة في الغزل والنسيج منذ العصر الفرعوني

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» أن مصر لديها خبرات كبيرة في الغزل والنسيج منذ العصر الفرعوني، مشيرًا إلى أن المحلة الكبرى كانت تصنع كسوة الكعبة، وتم وضع الماكينات بمتحف النسيج، وهذا يدل على خبرات مصر الجيدة في هذا المجال.

مشروع قومي كامل ومتكامل لتطوير صناعة الغزل والنسيج

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة أنه لكي تقوم مصر بتطوير صناعة الغزل والنسيج واستعادة ريادتها في السوق العالمية كان لا بد من مشروع قومي كامل ومتكامل، يبدأ بالاستعانة بشركة استشارية وإجراء دراسة للوضع الحالي والعمل مع قيادات الغزل والنسيج كنوع من أنواع خطة العمل لمدة 3 سنوات.

عملية الإصلاح بدأت في هذا الملف

وشرح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج أن عملية الإصلاح بدأت في هذا الملف، وشملت خطة التطوير التي تدعمها الحكومة 3 أقسام، القسم الأول هو شراء ماكينات جديدة بمواصفات عالية جدًا من أجل المنافسة بالسوق العالمية، لأن الهدف ليس السوق المصرية ولكن الهدف الأكبر هو تغطية السوق العالمية والتصدير لأكثر من دولة، والجزء الآخر مخصص لتجديد المنشآت والمصانع المتهالكة حتى تستطيع استقبال الماكينات الجديدة، والجزء الثالث يشمل تنمية الموارد البشرية والتدريب.