افتتاح أول فروع «NIT» بالكوربة لبيع منتجات شركات الغزل والنسيج

تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الاستعدادات والتجهيزات الجارية لافتتاح أول الفروع التي تحمل العلامة التجارية الجديدة «nit» المملوكة لشركة ECH (Egyptian Cotton Hub) لتسويق وبيع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والذي يقع بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة.

وجرى تصميم ديكور داخلي لفروع التجزئة بهدف توحيد تصميم فروع الشركة وتهيئة مناخ مميز للتسوق يضاهي ما توفره الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية.

تطوير مبيعات السوق المحلية

وتشمل خطط عمل الشركة تطوير مبيعات السوق المحلية من خلال البيع المباشر لمستهلك التجزئة تحت علامة تجارية جديدة موحدة، وكذلك إحداث نهضة شاملة في مجال تصميم المنتجات بالتعاون مع مصممين محترفين، كما يجري تطوير منافذ البيع من خلال إنشاء شبكة متميزة من الفروع الحديثة وتوفير خدمة التسوق الإلكتروني.

وتختص الشركة بإدارة أنشطة البيع والتسويق بشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي يتناسب مع الاستثمارات الضخمة الجاري ضخها في تطوير قطاع الغزل والنسيج، بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر، وإعادة تعريف المستهلك المصري بمنتجات الشركات التابعة واستعادة الحصة السوقية.

ومن المقرر أن يتمّ افتتاح فرع الكوربة وجناح في سلسلة محلات «دبنهامز» في مول كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة خلال شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى عدد من الفروع الأخرى محليًا وعربيًا قبل نهاية عام 2022.

تنشيط عمليات البيع لتجار الجملة وإضافة عملاء جدد

كما تستهدف الشركة تنشيط عمليات البيع لتجار الجملة وإضافة عملاء جدد، وزيادة المبيعات للمؤسسات والشركات والمصانع، إلى جانب تطوير مبيعات أسواق التصدير الذي يحتل أهمية قصوى في نجاح مشروع التطوير إذ إن نحو 60% من الطاقات الإنتاجية الجديدة موجهة نحو الأسواق العالمية، وذلك بواسطة الاشتراك في المعارض الدولية والتوسع في البيع للعملاء الحاليين واستهداف عملاء جدد، خاصة في ظل وجود فريق للبيع والتسويق بالشركة يتمتع بخبرة كبيرة في التصدير للأسواق العالمية.