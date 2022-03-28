«حماد» رئيسا لشعبة الغزل والنسيج بالمهندسين و«أبو الفتوح» وكيلا

أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أن انتخابات النقابة الأخيرة أثبتت أن المهندسين راغبون في شكل جديد للعمل النقابي، قائلا: «للمهندسين آمال وأحلام وطموحات كبيرة، وسنعمل جميعًا في النقابة على تحقيقها».

نقابة المهندسين

وأضاف نقيب المهندسين: لننس الماضي بكل ما فيه، ولننظر للأمام وللمستقبل من أجل تحقيق صالح النقابة والمهندسين، وهو ما سيكون بالتأكيد في صالح مصر، وواصل «أدعو الجميع في النقابة إلى بدء مرحلة جديدة وجادة من العمل، ونرحب بكل انتقاد يحقق في النهاية صالح المهندسين ومهنة الهندسة».

شعبة الغزل والنسيج

وبحسب بيان لنقابة المهندسين اليوم فقد جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين في جانب من انتخابات مجلس شعبة الغزل والنسيج والتي تمت مساء الإثنين 28 مارس 2022 لتشكيل هيئة مكتب الشعبة وتمثيلها بالمجلس الأعلى للنقابة، وهي الانتخابات التي تمت تطبيقًا لأحكام المادة 35 من قانون نقابة المهندسين وأحكام المادة 76 من النظام الداخلي.

وبالتزكية فاز الدكتور مهندس حماد عبدالله حماد، برئاسة شعبة الغزل والنسيج، وبالتزكية أيضًا جاءت تشكيلات هيئة مكتب الشعبة، ففاز المهندس علاء ريحان بعضوية المجلس الأعلى عن الشعبة «فوق السن»، والمهندس يحيى السيد الطنباري، بعضوية المجلس الأعلى عن الشعبة «تحت السن»، كما فاز المهندس سمير أبو الفتوح، بمنصب وكيل الشعبة، والدكتور مهندس الأمير منصور، بمنصب أمين الشعبة، والمهندس السيد طاحون، بمنصب أمين مساعد الشعبة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس شعبة هندسة الغزل والنسيج يضم 11 مهندسًا، منهم 6 مهندسين «فوق السن» وهم الأستاذ الدكتور مهندس حماد عبدالله، والمهندس سمير أبوالفتوح، والمهندس محمد عزام، والدكتور مهندس الأمير منصور، والمهندس علاء ريحان، والمهندس السيد طاحون، و5 مهندسين «تحت السن»، وهم المهندس يحيى الطنباري، والمهندس حسين رضا حسين، والدكتور مهندس حافظ سعيد حواس، والمهندسة أسماء عصمت محمد فؤاد، والدكتورة مهندسة شيماء نبيل سيد عواد.