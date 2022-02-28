إصابة عاملين في حريق بمصنع الغزل والنسيج بقنا

أصيب عاملان في حريق نشب بمخزن داخل مصنع الغزل والنسيج بمحافظة قنا، وتحاول قوات الحماية المدنية إخماد النيران.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا بنشوب حريق داخل مخزن بمصنع الغزل والنسيج شرق مدينة قنا.

الدفع بسيارات إطفاء لموقع الحريق

وبحسب مرفق إسعاف قنا أصيب حمام سعد أمين، فني صيانة، وأحمد سمير منصور، عامل إنتاج اختناق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، إلى موقع الحريق ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق وإتمام عمليات التبريد.

وجاري تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.