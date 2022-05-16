التوصيات الفنية لإنشاء مشتل أرز في 8 محافظات بشمال الدلتا

كشف معهد بحوث المحاصيل ممثلاً في قسم بحوث الأرز عن التوصيات الفنية لزراعة مشاتل الأرز التي يبدأ المزارعون في زراعتها خلال الشهر الحالي، تمهيداً لنقل الشتلات للأرض المستدامة، حيث يستعد المزارعون لزراعة مليون و 72 ألف فدان خلال موسم 2022، في 8 محافظات بشمال الدلتا.

اوضح المعهد ان المساحة المطلوبة لكل فدان من 2 - 2.5 قيراط مشتل، أما كمية التقاوي فهي 60 كيلو فدان تكفى لزراعة 2 قيراط كمشتل، أما خدمة ارض المشتل فتتم عن طريق حرثها وتنعيمها وإضافة 20 كيلو سوبر فوسفات بنسبة 15.5% يضاف اليها كيلو سماد بلدى و 2 كيلو سلفات زنك وذلك أثناء خدمة الأرض مع الاهتمام بأن تكون ارض المشتل مستوية.

إعداد التقاوى قبل بذرها بالأرض

ذكر معهد بحوث المحاصيل طريقة اعداد التقاوي عن طريق نقع التقاوى فى الماء لمدة يومان، واستخراج التقاوى من الماء ثم وضع طبقة من البرسيم الاخضر بسمك 40 سم ثم يوضع فوقها جوال الارز المنقوع ويغطى بطبقة اخرى من البرسيم الاخضر بسمك 60 سم ويترك لمدة يومين، ثم يتم ملء أرض المشتل بالماء وينثر به الأرز بعد عملية الكمر على أن يكون فى الصباح الباكر أو بعد العصر ويترك لمدة يومين، ثم يتم تصفية الماء من أرض المشتل فى وقت الغروب، على أن يتم ملئ المشتل بالماء فى صباح اليوم التالى مبكراً لتهوية البادرات والمساعدة على تنشيط انتشار الجذور ويتم تزويد المشتل بالماء كلما نقص وبعد 4 يوم من الزراعة يتم تصفية الماء من المشتل لمدة يوم، ثم يتم الرى مع اضافة كبريتات النحاس بمعدل 1 كيلو للقيراط مشتل، للقضاء على الريم ومقاومة الدودة الدموية بإضافة ربع لتر ملاثيون لأرض المشتل والإضافة أثناء ري المشتل.

التسميد بـ 10 كيلو يوريا لكل قيراطين

أما تسميد المشتل بالسماد الأزوتى فيتم بعد 6 يوم بمعدل 10 كيلو يوريا لكل قيراطين، ويكرر إضافة السماد الازوتى بعد 10 يوم من الاضافة الأولى كمية قدرها 15 كيلو يوريا5 - بعد من 8 - 10 يوم من زراعة المشتل يرش مبيد ساتيرن 50 % بمعدل 2لتر للفدان بمعدل 167 سم لكل 2 قيراط مشتل وذلك بعد ملء المشتل بالماء يخلط المبيد بالرمل ونثره وذلك لمقاومة الحشائش التى تنمو بالارز، وبعد من 25 إلى 30 يوم من زراعة التقاوى تتم عملية نزع الارز بالعمال تمهيدا لتفريده وشتله بالارض المستديمة.