«لجنة الأرز»: توقعات بارتفاع الطلب خلال عيد الأضحى.. والاستيراد هو الحل

قال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن سعر طن أرز الشعير سجل 10 آلاف جنيه، بينما سجل أقل سعر لكيلو الأرز الأبيض في المضارب 14 جنيها، ويصل للمستهلك بما يتراوح بين 16 إلى 18 جنيهًا.

تراجع المعروض وارتفاع الطلب المحلي

وأرجع «النجاري» في تصريحات لـ«الوطن» أسباب ارتفاع أسعار الأرز الفترة الماضية، إلى تراجع المعروض في السوق تزامنا مع زيادة الطلب، وتراجع الأرصدة المحلية، نتيجة تقليل المساحات المزروعة بالأرز، مشيرًأ إلى إن الأرز كمحصول مرتبط بالسلع الأخرى، مثل القمح.

وأوضح رئيس لجنة الأرز، أنه لابد من وضع خطة استيراد مع بداية الارتفاع منعا لزيادة السعر وتلبية الاحتياجات المحلية، موضحا أن هناك طلبا يوميا متزايدا على الأرز.

أرصدة ضئيلة

وأضاف: الأرصدة المتاحة تكفي أكثر من شهر ونصف، وهناك توقعات بزيادة أكبر في الطلب خلال موسم عيد الأضحى، مضيفًا: الفلاح بطبعه لما يلاقي سعر سلعة يزيد هيزرع أكثر، سيكون هناك ضغط الفترة المقبلة لـ زراعة الأرز للاستفادة من الأسعار.

وتابع رئيس لجنة الأرز: «الحل هو الاستيراد، وأنصح بالإسراع بالقيام بالشراء بصورة سريعة ومباشرة».

ممارسة لاستيراد كميات من الخارج

وأشار إلى أن هناك ممارسة يوم الخميس المقبل لاستيراد الأرز ستنظمها هيئة السلع التموينية، موضحًا أنه في حال عدم نجاح تلك الممارسة يجب أن يتم الشراء بالأمر المباشر؛ لأن السوق لا تمتلك رفاهية الانتظار.

وطالب «النجاري» بوضع خطة لتغطية العجز بين الاستهلاك والإنتاج في السنوات المقبلة، فضلا عن قيام الجهاز المركزي للإحصاء بعمل استقصاء بشأن معدلات الاستهلاك؛ لتحديد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج بشكل دقيق، من أجل تحديد خطة الاستيراد.

وأبدى رئيس لجنة الأرز مخاوفه من استمرار موجة صعود الأسعار في حال عدم توافر الأرز محليا، وعدم التحرك لاستيراد الكميات الكافية لتلبية الطلب.