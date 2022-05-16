«الخارجية» للأفارقة: برامجنا لدعم دول القارة قائمة على احتياجاتها

أكّد السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، أنَّ هناك حرص كامل من وزارة الخارجية على التعاون مع الأشقاء في مختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة لهم، موضحاً أنَّ الدولة المصرية حريصة خلال التعاون مع الدول الإفريقية أن يكون هذا التعاون قائم على احتياجات الدول نفسها.

السفير محمد خليل: نتعاون في الجهود التنموية ونقل الخبراء والبرامج التدريبية المختلفة

وأضاف الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، خلال لقائه ووفد من الصحفيين والإعلاميين الأفارقة بالفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، أنَّ الدولة المصرية داعمة بشكل كامل للدول الإفريقية، سواء في الجهود التنموية، أو نقل الخبرات، أو في البرامج التدريبية في المجالات الأمنية، والفنية، والمجالات ذات الأولوية لدول القارة.

وأشار السفير محمد خليل، إلى دعم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالتعاون مع الجهات الوطنية المختلفة لبرامج بناء القدرات للكوادر الإفريقية من الدول المختلفة.

برامج لتأمين حدود الدول ومكافحة الإرهاب والتطرف ومكافحة القرصنة البحرية

وتطرق الأمين العام لـ«الوكالة»، إلى عدد من البرامج التدريبية التي تجري لمسئولين أفارقة حالياً، تتضمن إجراءات حماية حدود الدولة، ومكافحة الإرهاب، والتطرف، والتطرف العنيف، والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن برامج لمكافحة القرصنة البحرية على سبيل المثال.

وأعرب السفير محمد خليل عن استعداد الدولة المصرية لتخصيص أماكن إضافية لتدريب الأشقاء الأفارقة في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لها.

وأشار إلى إمكانية التنسيق بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والهيئة العربية للتصنيع، بقيادة الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لتدريب الكوادر الفنية الأفارقة في أكاديمية الهيئة على معايير الثورة الصناعية الرابعة، والاتجاهات التكنولوجية الحديثة في عالم الصناعة.

وواصل: «ودائماً يسعدنا ويشرفنا دعم الدول الإفريقية في مختلف المجالات، مثل التدريب، سواء تم التدريب في مصر أو عبر إيفاد خبراء للتدريب في الدول بالخارج».