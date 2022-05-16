رئيس العربية للتصنيع: مصر تمتلك قدرات عالية في مجال الصناعات الدفاعية

أكّد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، امتلاك الدولة المصرية لقدرات عالية جداً في مجال الصناعات الدفاعية، بعدما بدأت هذا المجال بقوة منذ عصر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ليصبح لديها خبرات وقدرات وقاعدة صناعية كبيرة.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال استقباله اليوم وفدًا من الصحفيين والإعلاميين الأفارقة اليوم بحضور السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، أنَّ الهيئة العربية للتصنيع هي أحد الأذرع الصناعية للدولة المصرية لتلبية احتياجات القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

الفريق التراس: نسعد بتوفير منتجاتنا وخبراتنا للدول الإفريقية الصديقة

وشدد الفريق التراس على حرص الدولة المصرية للانفتاح على الأشقاء الأفارقة، قائلاً: «نسعد أن نقدم منتجاتنا للدول الإفريقية، وتوفير هذه الصناعات لإفريقيا، وتقديم خبراتنا وقدراتنا لصالح الحفظ على الأمن والاستقرار في إفريقيا، ودفع الجهود التنموية».

وواصل: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزارة الخارجية مهتمون جدا بالشأن الإفريقي والدول الإفريقية، والتوجيهات توفير كل الدعم وكل وسائل التواصل مع الأشقاء الأفارقة»، موضحاً أن الهيئة العربية للتصنيع تصدر عربات مدرعة لصالح دولة بوروندي، ولصالح قوات حفظ السلام في إفريقيا وشمال إفريقيا.

واستطرد: «لدينا إمكانيات كبيرة جدا في مجال الصناعات الدفاعية وجاهزين نوردها والتعاون في تصنيعها»، بالإضافة إلى الخبرات والمجالات الكبيرة في مجال الصناعات المدنية، مثل الملفات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء محطات كهرباء، ومحطات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الشرب.

رئيس العربية للتصنيع: ليس لنا أي تحفظات للتعاون مع الأشقاء

وأردف: «نسعى لنوقع أي اتفاقيات شراكة وتعاون مع الدول الإفريقية وليس لنا أي تحفظات بل جاهزين لتقديم خدماتنا ونقدر نساعد ونقدم كل قدراتنا، ونستطيع نقل خبراتنا بلا أي شروط للأشقاء الأفارقة، وسنكون سعداء جداً بالتعاون».

وأكّد استعداد أكاديمية التدريب التابعة للهيئة العربية للتصنيع لتقديم منح تدريبية مجانية لأي من شباب الدول الإفريقية لرفع كفاءاتهم وقدراتهم.