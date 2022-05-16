رئيس «العربية للتصنيع»: اتفاق مصري ألماني لتصنيع خطوط الإنتاج محليا

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إنّ هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعاون مع الكيانات العالمية الكبرى لتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف الفريق التراس، خلال استقباله وفدًا من الإعلاميين والصحفيين الأفارقة بحضور السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، أنّ الهيئة تعاقدت مع إحدى الشركات الألمانية العالمية الكبرى للعمل على إنتاج الماكينات الحديثة في مصر، لتشغيل المصانع بهدف دوران عجلة الإنتاج.

رئيس العربية للتصنيع: ننشئ مصنعًا لتصنيع خطوط إنتاج المصانع

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن إنشاء مصنع للعمل على إنتاج وتصنيع تلك الماكينات سيوفر خطوط الإنتاج بأيدٍ مصرية وجودة عالمية، بدلاً من استيراد تلك الماكينات من الخارج، حيث إن تلك الماكينات توصف بأنها «أمهات الصناعة»، كما ستتيح الإحلال والتطوير للخطوط الصناعية المختلفة.

وشدد الفريق التراس على حرص الهيئة العربية للتصنيع على استخدام ماكينات الذكاء الاصطناعي وأحدث التكنولوجيات الموجودة في العالم في مختلف المجالات، ومن ثم يتم تدريب العمال على هذا الأمر، وهناك خطوط إنتاج داخل الهيئة تعمل منذ دخول الخامة حتى خروجها بشكل آلي تماماً.

الفريق التراس: يجب الاستفادة والتكامل بين الدول الأفريقية وبعضها

وشدد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تعرف الدول الأفريقية على بعضها البعض، والتعرف على إمكانياتها، لنستطيع الاستفادة من إمكانيات بعضنا البعض، والتعامل والتكامل لما فيه المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

وردًا على استفسارات الإعلاميين الأفارقة حول الهيئة، وهل هي هيئة خاصة أو حكومية، قال الفريق التراس، إنها منظمة دولية عربية لها قوانينها ولوائحها الخاصة، وترأسها لجنة عليا تضع سياساتها وتراقب أعمالها، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير المالية والصناعة والتخطيط.

ولفت إلى وجود مجلس إدارة للهيئة يضم في عضويته كلاً من محافظ البنك المركزي ونائب وزير المالية ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران و3 أعضاء من القوات المسلحة.