رئيس «العربية للتصنيع»: مصر حققت نجاحات في القضاء على «الفكر المتطرف»

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن مصر تعمل للقضاء على الفكر المتطرف، وحققت نجاحات كبيرة جدًا في هذا الصدد، عبر تصحيح وتصويب المفاهيم الدينية التي كانت تتبعها بعض العناصر التكفيرية، وتوضيح الأفكار والأسس والمبادئ الدينية الصحيحة، وتوضيح تعاليم الدين الحنيف عبر إعلاء قيم التسامح والرحمة والإخاء، وغيرها من التعاليم السمحة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، خلال استقباله وفدًا من الإعلاميين والصحفيين الأفارقة اليوم بمشاركة السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، أن مصر تميزت ونجحت في أساليب مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، كما جابهت مصر أكثر وأقصى درجات العنف والإرهاب طوال سنوات طويلة.

التراس: مصر تتبع استراتيجية شاملة في مكافحة الإرهاب

وأوضح الفريق التراس أن مصر اتبعت استراتيجية شاملة في مكافحة الإرهاب، بالتعاون بين المؤسسات الأمنية، والمؤسسات الدينية، والتعليمية، وغيرها، بما يكفل القضاء على البيئة الحاضنة لهذا الفكر غير السليم، بالإضافة للآلاف من المشروعات التنموية التي أطلقتها الدولة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع إلى أن التنظيمات والجماعات المتطرفة يتم معاونتها وتمويلها من الخارج، ونجحت مصر في المواجهة بشهادة الجميع.

منعنا قرابة 100% من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط

ولفت إلى أن الدولة المصرية أيضًا، لديها خبرات كبيرة للغاية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي كانت تتم عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط، التي جرى منعها بنسبة 100% تقريبًا.

وشدد الفريق عبدالمنعم التراس على أن الدولة المصرية تمتلك خبرات عالية للغاية في عدة مجالات، وأنها تستطيع وترغب في التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، ونقلها لدول القارة السمراء، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالانفتاح على دول القارة، ودعمها.