ابنة نادية العراقية تحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدتها بكلمات مؤثرة

أحيت مي محروس، ابنة الفنانة الراحلة نادية العراقية، الذكرى السنوية الأولى لرحيل والدتها، التي رحلت عن عالمنا 16 مايو 2021، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا، بكلمات مؤثرة.

ونشرت مي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعها بوالدتها الفنانة نادية العراقية، وصوره أخرى من قبرها، وعلقت عليها قائلة: «‎بعد وفاة أمي، أيقنت أن الفواجع تبقى كما هي، ولو مر عليها دهر، وأن الحزن على الراحلين لا يموت‎، اليوم تجددت ذكرى رحيلك، ها هي مرت (فترة الموت)، سنه على تاريخ وفاتك، مضت الدنيا وكأني فقدتك بالأمس‎».

ماتت كل معاني الحياة

وكتبت: «أمي.. لا أقصد بها أن أوجع أو أجرح أحد، أو أحيي ذكرى مؤلمة لأحد، لكن الحقيقة التي لابد أن يعلمها الجميع، أني سأكتب عنها دائما، سأكتب عنها حتى آخر أنفاسي، ماتت كل معاني الحياة، رحلت في صمت وهدوء، وتركت جرحا غائرا مازال.‎.. كانت أم وأخت وصديقة تركت لنا السمعة الحسنة والسيرة الطيبة».

مي تدعو لوالدتها بالرحمة

وأضافت مي: «أمي تستحق أن أحزن عليها عمري بأكمله، ‎اللهم أرحم قطعة من روحي فارقت حياتي، وفارقتني بعدها الفرحة‎، لا حول ولا قوة إلا بالله‎، اللهم ارحم أمي التي حن لها القلب، وهي تحت التراب، واجمعنا بها في جنات النعيم.. ‎إنها يا الله بين يديك، وأنت الذي تجيب عبادك، فيا رب إني أسالك لها العفو والغفران والرحمة، واجعلها في سدرٍ مخضود وطلحٍ ممدود، واعتقها من النار، واجعلها من الفائزين بجنات النعيم، ‎اللّهمّ أدعوك أن تغفر لأمّي وترحمها، وتعفو عنها، وتجعلها ممن يدخلون الجنّة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وأسألك أن تجعل قبر أمّي روضةً من رياض الجنّة، وأن تحرّم جسدها عن النّار».

واختتم مي قائلة: «‎رحم الله روحًا لا تعوّض ولا تولد مرّة أخرى، رحمك الله يا أمّي، اللّهمّ اغفر لمن كانت منبع الدّفء والحنان لنا، اللّهمّ اجعل صالح أعمالها في ميزان حسناتها.. الذكري السنوية نادية العراقية».