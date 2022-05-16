نيشان يسخر من الوضع اللبناني بمقطع لـ عادل إمام.. فيديو

سخر الاعلامي اللبناني نيشان، من الحياة والوضع السياسي اللبناني، جراء انتهاء الانتخابات النيابية اللبنانية التي أجريت خلال الساعات الماضية، بين طوائف وفئات الشعب اللبناني من خلال نشر مقطع للفنان الكبير عادل امام.

نيشان ينشر فيديو من مسلسل فرقة ناجي عطا الله

نيشان وضع عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات تويتر، مقطعا لعادل إمام من مسلسل فرقة ناجي عطا الله، وهو يشرح لكل من نضال الشافعي ومحمد عادل إمام، النظام السياسي الطائفي اللبناني ساخرا من تعقيداته.

يذكر أن الناخبين اللبنانيين كانوا قد أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات النيابية اللبنانية فى اول انتخابات تشهدها الدولة اللبنانية بعد انتفاضة ثورة 2019 وتفجير مرفأ بيروت، حيث تم التصويت على اختيار 128 عضوا للمجلس من بين ما يقرب من 700 مرشح من كافة الطوائف الدينية اللبنانية.

نجوم لبنان يشاركون فى الانتخابات اللبنانية

كانت الانتخابات قد شهدت حضورا كبيرا من رموز الفن والغناء اللبناني الذين أدلوا بأصواتهم، من بينهم إليسا ونوال الزغبي وباسكال مشعلاني وملحم ابو شديد وماجدة الرومي ونادين نسيب نجيم، وكانت إليسا قد اعلنت رسميا عن مرشحها حيث انها كانت قد ساندت مرشح حزب التيار الوطني انطوان حبشى.

كما كانت الفنانة باسكال مشعلاني قد صرحت لـ الوطن بأنها لاول مرة فى حياتها تشارك فى الانتخابات بسبب خوفها على لبنان.