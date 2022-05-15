باسكال مشعلاني لـ«الوطن»: أول مرة أشارك في الانتخابات.. ويا رب لبنان يزدهر

شاركت اليوم الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، فى الانتخابات النيابية اللبنانية، أدلت بصوتها في مقرها الانتخابي المحدد لها.

باسكال مشعلاني: يجب على الجميع المشاركة

قالت باسكال لـ«الوطن» إن هذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوتها لكونها تشعر بأن هذه المرة يجب أن يشارك فيها كل لبناني وطني في عملية تصحيح مسار الحياة اللبنانية.

باسكال مشعلاني تشدو في لجنة التصويت

وأشارت النجمة اللبنانية إلى أن كل الأصوات اللبنانية مهمة من أجل عودة الحياة إلى بيروت وازدهارها مرة أخرى بعد الويلات التي شهدتها خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن الفنانة باسكال مشعلاني كانت قد شاركت اليوم في الانتخابات رفقة زوجها الموسيقار ملحم أبو شديد، وقامت باسكال خلال الإدلاء بصوتها بالغناء لمراقبي اللجنة حين ما طلبوا منها الغناء لـ لبنان.

ملحم أبو شديد يصاحب زوجته باسكال في الانتخابات

كان عدد كبير من رموز الفن والغناء اللبناني قد شاركوا في الانتخابات التي تجرى اليوم، حيث شارك كل من إليسا وماجدة الرومي ونوال الزغبي وميريام فارس.

وكانت الفنانة إليسا قد كشفت عن النائب الذي صوتت له وهو أنطوان حبشي الذى يمثل حزب القوات وهو حزب مسيحي.

ذكرت وزارة الداخلية اللبنانية أن نسبة التصويت، في صباح اليوم، وصلت إلى 14%، مع العلم أنه يحق لنحو 4 ملايين ناخب التصويت، موزعين على 15 دائرة انتخابية.

كان الناخبون اللبنانيون المغتربون قد صوَّتوا خلال الأيام الماضية في سفارات بلادهم.