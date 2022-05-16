أسعار اللحوم اليوم الاثنين 16-5-2022 في الأسواق المصرية

سجلت أسعار اللحوم اليوم الاثنين حالة من الثبات لجميع أنواع اللحوم البيضاء في المنافذ الرسمية التابعة لوزارة الداخلية، والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ومنافذها بمختلف أنحاء الجمهورية، فيما شهدت حالة من التابين من محل جزارة لآخر.

وتستعرض «الوطن»، أسعار اللحوم اليوم، وذلك في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين ومحال الجزارة، ومنافذ وزارة الداخلية، في إطار مواصلة الخدمات اليومية التي تقدمها للمستهلكين، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار اللحوم اليوم الاثنين في منافذ وزارة الداخلية

- سعر كيلو لحم الكندوز 90 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم المفروم اليوم الاثنين 85 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم السوداني المجمد اليوم الاثنين 80 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة المستوردة المجمدة 70 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

- سجل سعر كيلو اللحوم السودانية الطازج اليوم 120 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو من الضأن الأسترالي المجمد اليوم الاثنين 75 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد اليوم الاثنين 90 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي المجمد 90 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في المحلات التجارية

- تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم الاثنين بين 170 و180 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم البلدي اليوم الاثنين بين 155 و165 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم الجملي اليوم الاثنين بين 120 و130 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم الضأن اليوم الاثنين بين 160 و180 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحم المفروم البلدي اليوم الاثنين ما بين 130 و180 جنيها.

- تراوح سعر كيلو اللحم البتلو اليوم الاثنين بين 160 و180 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبدة اليوم الإثنين بين 150 و180 جنيها.