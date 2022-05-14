الغرف التجارية تعلن جاهزية الدولة لتأمين سوق اللحوم قبل عيد الأضحى

كشف مستوردون وتجار لحوم بالغرف التجارية، جاهزية الدولة لتأمين سوق اللحوم البلدي والمستورد فى السوق المحلية قبيل عيد الأضحى، الذي يوصف بالأكثر استهلاكًا.

وأكد التجار أن المخزون الاستراتيجي، سواء بالمخازن أو الموانئ، أو ما تم شحنه خلال الفترة الماضية أو التعاقدات التي سترد خلال الفترة المقبلة، يلبي الاستهلاك المحلي خلال عيد الأضحى، وذلك من خلال التسهيلات الائتمانية التي يتيحها البنك المركزي، مع سرعة الإفراج الجمركي عن كميات كبيرة من السلع الغذائية، حسب أحمد صقر مستورد ونائب رئيس غرفة الإسكندرية فى تصريحات لـ«الوطن».

ماذا يحدث فى سوق اللحوم عالميًا

وكشف «صقر» عما يحدث عالميًا فى سوق اللحوم المستوردة حالياً، مؤكداً أن الأسعار العالمية تتجه نحو ارتفاع فى سعر اللحوم والدواجن والخنزير والأبقار بسبب الطلب الكبير، لافتاً إلى أن هناك انكماشاً فى العرض العالمي، بما يعكس اختلالات في الصادرات من أوكرانيا وارتفاع حالات تفشي إنفلونزا الطيور في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وسجلت أسعار لحوم الخنزير ارتفاعاً إضافياً؛ وإن كان أقل حدّة مقارنة بشهر مارس، في ظل استمرار انخفاض عرض الخنازير الجاهزة للذبح في أوروبا الغربية والطلب الداخلي المرتفع في البلدان المنتجة الكبيرة.

وارتفعت أسعار لحوم الأبقار بشكل معتدل، مما عكس الكميات الكبيرة المصدّرة من البرازيل، رغم انخفاض عرض المواشي الجاهزة للذبح، وفي ظل هذه الزيادة، سجلت أسعار لحوم الأبقار رقمًا قياسيًا جديدًا.

وشهدت أسعار لحوم الأغنام فترات الإغلاق المتصلة بجائحة كورونا والتأخير في الموانئ في الصين، انخفاض الإقبال على شراء اللحوم في البلاد، مما أدّى إلى تراجع الأسعار بشكل هامشي.

أسعار اللحوم البلدي

وفي ما يتعلق باللحوم البلدي، قال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية للقاهرة، إن هناك سعراً جديداً للحوم الأضاحي، وهو ما اعتبره طبيعياً في ظل الموجة الحارة وخسارة أوزان العجول التي تفقد كميات كبيرة بسبب الحر، كما تؤدي إلى نفوق بعضها، وهو ما يقود أسعار لحوم الأضاحي إلى الارتفاع، مؤكدًا أن أسعار الأضاحي، سوف تشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار البيع للمستهلك، إلى أن الأضاحى تشهد عادة ارتفاعاً فى أسعارها فى الفترة نفسها من كل عام نتيجة اقتراب عيد الأضحى المبارك.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم

وأرجع رئيس الشعبة ارتفاع الأسعار لعدة عوامل، على رأسها عزوف المربين عن تربية الحيوانات حالياً، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج فى مصر، والمتمثلة في الأعلاف والخدمات البيطرية، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من ندرة في الثروة الحيوانية منذ فترة طويلة.

وأكد «صقر» أن ارتفاع أسعار الأعلاف فى الوقت الحالي يؤدي إلى زيادة سعر اللحوم بصفة عامة، والأضاحي بصفة خاصة، لافتاً إلى أن هذا ليس غلاء في السعر، بل هو مجرد انعكاس لازدياد التكلفة، موضحاً أن منافذ الدولة وشوادر اللحوم والمعارض تسهم بشكل كبير فى التخفيف من حدة الارتفاعات.