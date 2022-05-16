 «القومي لحقوق الإنسان» يناقش مشروع قانون التصدي لخطاب الكراهية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار التصدّي لخطاب الكراهية، وما يؤدي إليه من تمييز وانتهاك لحقوق الإنسان، ممثلا في لجنة الحقوق الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس واللجنة التشريعية برئاسة الدكتور أنس جعفر عضو المجلس، اجتماعا مشتركا اليوم، لمناقشة مشروع القانون، الذي أعدته الهيئة القبطية الإنجيلية، الذي قام بصياغته عصام شيحة عضو المجلس.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مشروع القانون وتبادل الآراء حوله، والاتفاق على بنوده، لتطويره وإعداده للعرض على المجلس، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، إذ يستهدف مشروع القانون تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودعم روح التسامح والتآخي، وقبول الآخر بين المصريين.

تجريم التمييز في الدستور وقانون العقوبات المصري

واستعرض الاجتماع المواد التي تجرّم التمييز في الدستور وقانون العقوبات المصري، وهي المواد التي استلهمها مشروع القانون مع بعض التفصيل والتطوير.

عرض المشروع على أعضاء القوى لحقوق الانسان

يعتزم المجلس، عرض المشروع على أعضائه في اجتماعه الشهر المقبل، بعد إدخال الملاحظات التي أبديت عليه، وذلك تمهيدًا لعرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مرحلة تالية.

الحوار الوطني

وكان القومي لحقوق الإنسان، رحب بدعوة الرئيس للحوار الوطني، وإشراك كل مكونات المجتمع المصري في عملية صياغة عقد اجتماعي جديد، يقوم علي احترام وكفالة حقوق الإنسان لكل مصري ومصرية، دون أي تمييز أو إقصاء، مناقشاً متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال خطط عمل لجان المجلس، وفي ضوء الشكاوى التي ترد إليه.

وفي السياق ذاته، ناقش مقترح لجنة الحقوق المدنية والسياسية بتنظيم ورشة عمل في الأسبوع الأول من شهر يونيو، حول قضايا حقوق الإنسان في سياق الحوار الوطني، بالإضافة إلى قرار المجلس بترشيح ممثليه للمشاركة في لجنة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالمجلس القومي للصحة النفسية.