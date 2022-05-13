«القومي لحقوق الإنسان» ينعى الشيخ خليفة بن زايد: العالم فقد قائدا حكيما

ينعى المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بخالص الحزن والأسى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

خطاب: الراحل كان صاحب رؤية مستنيرة ساهمت في نهضة بلاده

وقالت خطاب إنه برحيل الشيخ خليفة فقد العالم بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة قائدا حكيما صاحب رؤية مستنيرة ساهمت في نهضة بلاده حتى صارت نموذجا يحتذى به في التطور والتنمية، على المستوى العالمي، كما كان لإسهامات الشيخ خليفه آثار إيجابية في تنمية العديد من دول العالم وترسيخ مبادئ وقيم التسامح والأخوة والإنسانية وتتقدم رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص التعازي وأصدق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً في هذا المصاب الجلل، داعية الله عز و جل أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع خالص تمنياتنا لشعب الإمارات الشقيق بدوام الرقي والرفاهية.