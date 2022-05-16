المخرج أحمد نور الدين يكشف لـ«الوطن» تفاصيل فيلم تحت الضغط

يستعد صناع فيلم تحت الضغط، للانتهاء من كل تفاصيل فيلم تحت الضغط، للفنان الشاب حسن عيد، استعدادا لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما صرح مخرج العمل أحمد نور الدين لـ«الوطن».

قال المخرج أحمد نور الدين، إنهم بالفعل انتهوا مؤخرا من تصوير كل المشاهد الخاصة بفيلم تحت الضغط، الذي يخوض به الفنان حسن عيد بطولته الأولى، بجانب الفنان صلاح عبد الله.

مخرج فيلم تحت الضغط يكشف تفاصيله

وتابع أحمد نور الدين، أن الفيلم الآن فى مرحلة المونتاج والمكساج، يتبقى له تفاصيل بسيطة للغاية ليكون الفيلم جاهز للعرض فى السينمات، لكن لم يتم تحديد الموعد النهائي حتى الآن.

وأكد نور الدين، أن فيلم تحت الضغط، عمل مليئ بالإثارة، سيكون مختلف من نوعه، وبه كثير من الغموض والتشويق والأكشن، كما أن العمل يدور أغلبه بالكامل فى لوكيشن واحد، وهذه منطقة جديدة لم تقدم من قبل سوى فى الأعمال الأجنبية.

وأضاف نور الدين، أنه كان حريص خلال تنفيذ العمل، أن يبتعدوا تماما عن أن يشعر المتفرج بأي نوع من الملل، بما انه يدور فى لوكيشن واحد، لذلك يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

تفاصيل فيلم تحت الضغط

يذكر أن فيلم تحت الضغط، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حسن عيد وصلاح عبد الله وحسن عبد الفتاح وغرام سعد ومحمود فتحي ومحمد حسني، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف على إبراهيم نبوت، وإخراج أحمد نور الدين.